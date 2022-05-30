Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM Прокуратура Петроградского района Санкт-Петербурга потребовала провести капитальный ремонт объекта культурного наследия — «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества» на Большой Зелениной улице, сообщили 30 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура Ysia.ru

Выявленный объект культурного наследия — «Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества» на Большой Зелениной, 13, не вошел в региональную программу капремонта, которая действует до 2038 года. И это при том, что износ фасада здания оценен в 27%. Кроме того выяснилось, что запланированный ранее ремонт крыши не был проведен.

«По итогам проверки прокурором Петроградского района в суд направлено исковое заявление о возложение обязанности на Жилищный комитет включить в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Санкт-Петербурге на 2023 год ремонт фасада вышеуказанного многоквартирного дома», — добавили в пресс-службе.

Кроме того в надзорном ведомстве отметили, что после вмешательства прокуратуры дом был включен в проект Краткосрочного плана реализации региональной программы капремонта на 2023 год.

Напомним, Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества — постройки начала XIX века. В середине апреля текущего года упавшая с фасада этого здания штукатурка чуть не погребла под собой нескольких человек.