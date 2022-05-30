Милан, Италия, , 17:23 — REGNUM Руководство миланского «Интера» намерено вернуться 29-летнего таранного форварда лондонского «Челси» и сборной Бельгии Ромелу Лукаку в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 30 мая сообщило издание Calciomercato.

Ромелу Лукаку Fifa.com

По информации источника, завтра, 31 мая, агент Лукаку Себастьян Ледуре отравится в Милан, чтобы провести встречу с руководством «нерадзурри».

Ромелу Лукаку выступает за «Челси» с 12 августа 2021 года после перехода из «Интера» за 113 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость таранного форварда сборной Бельгии, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Ромелу Лукаку принял участие в 26-ти матчах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами. Также нападающий получил одну желтую карточку.