Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Президент США Джо Байден назначил на 31 мая встречу с председателем Федеральной резервной системы Джеромом Пауэллом, сообщили в Белом доме

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе встречи президент намерен обсудить с главой финансового регулятора состояние американской и мировой экономики, говорится в распространён заявлении.

Напомним, Джером Пауэлл был выдвинут на пост главы ФРС предыдущим президентом США Дональдом Трампом и занимает должность с февраля 2018 года. ФРС выполняет в США роль центрального банка, в её Совет управляющих входят семь человек.

Ранее стало известно, что Джо Байден выдвигает в Совет управляющих ФРС три новых кандидатуры, стараясь реорганизовать финансовый регулятор в критический для экономики момент.

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