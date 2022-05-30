Титов заявил о проблеме экспроприации приватизированного имущества в России
Москва, 30 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Неустойчивость имущественных прав негативно сказывается на деловом климате в России. Об этом 30 мая заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Как следует из его очередного доклада главе государства, такая ситуация складывается на фоне несовершенства законодательства и противоречий в судебной практике. Речь идёт, в частности, об угрозе экспроприации имущества и пересмотра итогов приватизации в виде отмены сделок, которые состоялись ещё 25 лет назад. Связано это с неопределенностью в вопросе исчисления исковой давности — максимального периода времени, который дает возможность оспаривать сделки, совершенные в прошлом и по истечении которого обращаться в суд уже нельзя.
«В последние несколько лет суды все чаще отказывают в применении исковой давности, когда речь идет об изъятии имущества у предпринимателей в пользу государства. Например, течение давности отсчитывается не с момента совершения спорной сделки с тем государственным или муниципальным органом, который управлял этим имуществом, а с момента прокурорской проверки, сделавшей вывод о нарушении закона при приватизации. Или же с момента, когда прокуратура узнала о последнем приобретателе в цепочке сделок по реализации имущества», — отметил Титов.