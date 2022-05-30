Партия «Единая Россия» завершила предварительное голосование
Москва, 30 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. На участие в процедуре предварительного голосования в качестве избирателей зарегистрировались 2,2 миллиона человек.
Активность кандидатов и избирателей на предварительном голосовании говорит о росте интереса граждан к выборам, отметил председатель партии Дмитрий Медведев.
Он также подчеркнул, что «Единая Россия» продолжает курс на обновление.
Как сообщил на ВКС с региональными оргкомитетами предварительного голосования «Единой России» секретарь Генсовета Андрей Турчак, наиболее активно голосовали на предварительном голосовании жители Северной Осетии-Алании — 17,5% от числа избирателей в регионе, Краснодарского края — 16% и Тывы - почти 14%.
Андрей Турчак подчеркнул, что процедура электронного голосования дошла до своего совершенства.
Особенностью предварительного голосования в этом году стало то, что в программных заявлениях кандидатов отражена поддержка вооруженных сил РФ и президента, отметил секретарь Курского регионального отделения «Единой России», губернатор Роман Старовойт.
Важную роль в проведении предварительного голосования сыграли и штабы общественной поддержки «Единой России». В частности — в Удмуртии. Вместе с перезагрузкой первичных отделений партии и проектной работой, ориентированной на избирателей, они повлияли на рост явки избирателей.
После соединения ключа шифрования блокчейна предварительного голосования начался процесс расшифровки бюллетеней и подсчета голосов. Наблюдать за ним могут все желающие на сайте PG. ER. RU.
Окончательные результаты предварительного голосования подведут 31 мая. Победители представят партию на выборах осенью. В Единые дни голосования, 9–11 сентября, 43 избирательные кампании пройдут в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов.
Эксперты также обращают особое внимание на тот факт, что более трети выдвинутых участников праймериз — это молодые люди, до 35 лет, а так же на то, что только 15% участников праймериз — это действующие депутаты, соответственно 85% - это те, кто впервые пробует свои силы в публичной политике.