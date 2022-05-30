Тула, 30 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Действие масочного режима и всех ранее введённых коронавирусных ограничений приостанавливается в Тульской области, соответствующий указ губернатора Алексея Дюмина подписан и опубликован 30 мая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Масочный режим

Решение принято на основе рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

В частности, указом на территории Тульской области приостановлено действие масочного режима, запрет на проведение массовых мероприятий. Также отменено требование об обязательной удаленной работе и о приёме в МФЦ исключительно по предварительной записи.

Вместе с тем, подчеркнули в управлении пресс-службы правительства региона, ограничительные меры могут быть возобновлены в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки.

Указ вступает в силу со дня опубликования.