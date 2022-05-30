Москва, , 19:39 — REGNUM Вновь активизировались разговоры о введении бесполётной зоны над Украиной, но страны НАТО не будут ее вводить. Об этом 30 мая заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Бесполётная зона Truthout.org

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«Страны НАТО не будут вводить бесполётную зону над Украиной», — заявил эксперт.

По мнению политолога, введение бесполётной зоны над Украиной будет означать прямое военное столкновение с Россией.

«Третья Мировая странам НАТО не нужна. Им нужно максимально измотать Россию, чтобы спровоцировать государственный переворот в РФ. Им не нужно воевать на уничтожение самих себя», — заключил Шишкин.

Напомним, что еще в марте пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не будут вводить бесполётную зону над Украиной во избежание эскалации конфликта.

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