Вашингтон, , 17:30 — REGNUM Регуляторы США и Канады расследуют вспышку гепатита А, потенциально связанного с испорченной органической клубникой, после употребления которой в США заразились 17 человек, а в Канаде — десять. Об этом 30 мая сообщает Reuters.

Клубника Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным управления по контролю за продуктами и лекарствами США, 15 заболевших являются жителями Калифорнии, еще один проживал в Миннесоте, а другой в Северной Дакоте. В результате заражения в США госпитализированы 12 человек.

Испорченная клубника продавалась во всех Штатах под маркой FreshKampo или HEB в период с 5 марта по 25 апреля, говорится в заявлении регулятора, который посоветовал всем американцам выбросить остатки данного товара.

В Канаде случаи заболевания были зафиксированы в провинциях Альберта и Саскачеван.

Напомним, что ранее медрегулятор США призвал врачей внимательно отслеживать симптомы детского гепатита, который может быть связан с распространяющейся по стране простудой. Заявление было сделано на фоне расследования необъяснимых случаев тяжелого воспаления печени у маленьких детей.

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