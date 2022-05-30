Уфа, 30 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Как сообщает телеканал «Матч ТВ», 21-летний центрфорвард молодежной сборной России U21 Гамид Агаларов, ставший лучшим бомбардиром Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, покинет «Уфу», вылетевшую в ФНЛ.

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По информации источника, в подписании Агаларова заинтересован ряд клубов из Бельгии. Также «Уфа» готова отпустить нападающего в Европу. На данный момент трансферная стоимость 21-летнего Гамида Агаларова, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Гамид Агаларов принял участие в 31-м матче, в котором отметился двадцатью забитыми мячами и одной результативной передачей.