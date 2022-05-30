30 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что поставки топлива из Польши на Украину стали платными.

Мирослава Романенко, , 18:03 — REGNUM Поставки топлива из Польши на Украину стали платными. Об этом в интервью изданию BiznesAlert сообщила министр климата и окружающей среды страны Анна Москва.

Клод Виньон. Царь Крез (фрагмент)

Министр рассказала, что в начале специальной военной операции России на Украине польская сторона производила бесплатные поставки.

«В настоящее время это коммерческие поставки ORLEN», — сказала она.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Зато границ нет и они [с Украиной] друзья», — иронизирует Ирина.

«Ну что, украинцы, помогли вам ваши поляки?» — поинтересовался Евгений.

Помощь Украине Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Надо делиться 40 миллиардами долларов, сказали поляки украинцам!» — шутит Ilgiz G.

«А что, украинцы думали, им теперь всегда все бесплатно будет? Ну это надо быть идиотами в таком случае», — добавил ZOV.

«По-братски!» — иронизирует Виктор.

«А газу с хлебом по зиме дадут?» — с сарказмом поинтересовался Вячеслав.

«Братские народы, понятно», — иронизирует Сергей Ш.

«Ну правильно, беспокоятся поляки: скоро искусственно созданного государства Украина не будет, некому будет деньги отдавать», — пишет Ainura K.

«Вы нам братья, мы за вас стоим горой, мы почти один народ. Поможем, переможем (победим — М. Р.) и будем рядом во всех трудностях, — говорил поляк и примерял флаг Польши над Львовом», — шутит Owl.

«Зерном, территориями, живым весом теперь брать будут», — написал один из участников обсуждения.

«Скоро придётся Зеленскому по всем долгам платить. Мало не покажется», — добавила janna_di.

«Ясноглазые паны за поставленное топливо и вооружение заставят неньку (Украину — М. Р.) отдать Львов. Эти скупердяи, даже не смотря на свою русофобию, при удобном случае ездили заправляться на приграничные заправки в Калининградской области», — отметил Vae Victis.

«Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Она и захлопнулась», — отреагировала Irin К.

«Ага, бесплатно, пока Зеленский особые права полякам не подписал на украинской земле, а теперь все платно», — написала Надежда С.

«Иссякла халява», — иронизирует Владимир.

«Всё очень логично! Сначала надо было подписать все документы о правах Польши на Украине, а теперь уже можно и требовать оплаты за топливо. Зеленский, ты — лох», — подытожила Olga.

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