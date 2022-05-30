Уфа, , 17:50 — REGNUM Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров встретились в Уфе с актерами народного студенческого театра «Оскон». Ребята стали лауреатами III степени фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» в номинации «Лучшая молодежная постановка» со спектаклем «Последние свидетели» по книге Светланы Алексиевич «Последние свидетели» и по пьесе Жанар Кусаиновой «Они пришли». Об этом 30 мая сообщает пресс-служба полномочного представителя президента России в ПФО.

Игорь Комаров на встрече с актерами народного студенческого театра «Оскон» в Уфе Pfo.gov.ru

«Идея поставить спектакль по книге С. Алексиевич появилась сразу. Мы изучили множество материала про Великую Отечественную войну. Как дополнение решили взять несколько рассказов и из пьесы Ж. Кусаиновой «Они пришли», где так же описывается весь ужас войны детскими глазами. Сложность заключалась в том, что это была не традиционная готовая пьеса, а обычные рассказы, надо было создать целый спектакль и раскрыть каждого героя, связать детали, события, придумать сюжетную линию», — приводит пресс-служба слова художественного руководителя Альфины Мингазовой.

Одна из участниц сообщила, что каждый актер театра, создавая образ своего героя-рассказчика, изучал материалы про Великую Отечественную войну, смотрел документальные фильмы, поскольку было очень важно глубоко погрузиться в роль.

«Я знаю, что даже после окончания университета в театральном коллективе остаются люди, которые продолжают традиции и участвуют в нашем фестивале. Этот спектакль вызвал у меня сильные эмоции. Сам материал очень актуальный и сложный, особенно для детей. Важно, чтобы молодежь знала и помнила, что такое война и понимала ее последствия», — сказал Игорь Комаров.

Актеры сообщили, что намерены поставить новый спектакль по роману М. Булгакова «Мастер и Маргарита» и занять первое место в фестивале «Театральное Приволжье».

Сообщается, что Комаров поддержал их предложение увеличить размер грантов победителям.

«Мы заинтересованы в развитии проекта. Конечно, чем сложнее постановки и выше уровень участников, тем больше нужно денег. Поэтому гранты победителям «Театрального Приволжья» в следующем году мы увеличим», — отметил полпред.

Молодые исполнители предложили организовать окружной фестиваль любительского кино и провести его в столице Башкирии. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе выразил готовность поддержать эту инициативу после подготовки концепции.

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