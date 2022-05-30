Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Праздничные мероприятия, приуроченные к 319-й годовщине основания Санкт-Петербурга, в течение трех дней, 27–29 мая, посетили более 1 миллиона человек, в том числе порядка 120 тыс. туристов из других регионов России и зарубежных стран, сообщили 30 мая в Смольном.

Дарья Драй ИА REGNUM Фестиваль огня в Петербурге в 2022 году

Средняя загрузка отелей Петербурга в эти дни составила 62%. Туристы потратили в городе порядка 3,9 млрд рублей.

«Праздник был посвящен 350-летию со дня рождения Петра Первого. К юбилею основателя нашего города, который будет отмечаться 9 июня, также подготовлена обширная программа. Одним из ярких мероприятий станет выставочный проект на Марсовом поле «30 картин из жизни Петра Великого», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Напомним, самыми яркими событиями празднования Дня города в Петербурге стали Фестиваль мороженого на площади Островского, гала-концерт «Классика на Дворцовой», проект «Музыка Дворцового моста» и Петровский фестиваль огня. Они прошли в центре города днем и вечером 28 мая.

Всего в рамках празднования Дня города состоялось более 50 крупных общегородских событий и свыше 100 — в разных районах города.

Добавим, что в эти дни на период ремонта Биржевого моста открылась паромная переправа между Мытнинской и Адмиралтейской набережными.

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