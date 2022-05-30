Евпатория, Крым, 30 мая 2022, 17:10 — REGNUM Городской суд Евпатории арестовал двоих фигурантов уголовного дела о незаконном приобретении огнестрельного оружия, сообщила 30 мая пресс-служба суда.
Одному из фигурантов дела, мужчине, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, женщину отправил под домашний арест на срок два месяца.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о пресечении канала поставок огнестрельного оружия с Украины. Были задержаны продавец, посредник и двое покупателей.
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