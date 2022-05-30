Евпатория, Крым, , 17:10 — REGNUM Городской суд Евпатории арестовал двоих фигурантов уголовного дела о незаконном приобретении огнестрельного оружия, сообщила 30 мая пресс-служба суда.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Одному из фигурантов дела, мужчине, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, женщину отправил под домашний арест на срок два месяца.

«В ходе расследования иного уголовного дела органами военного следственного отдела следственного комитета были установлены признаки преступления предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 222 УК РФ. Установлено, что граждане приобрели у своего знакомого огнестрельное оружие — автомат системы АК», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 мая УФСБ по Крыму и Севастополю сообщило о пресечении канала поставок огнестрельного оружия с Украины. Были задержаны продавец, посредник и двое покупателей.

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