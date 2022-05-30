София, , 17:11 — REGNUM В ходе спецоперации департамента таможенной службы Болгарии в районе КПП «Капитан Андреево» на болгарско-турецкой границе в трех пассажирских автобусах была обнаружена партия незадекларированной валюты на общую сумму в 3,7 млн левов (более $2 млн). Об этом 30 мая сообщает БНР.

Контрабанда Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». Реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР

Согласно официальной информации, все указанные автобусы направлялись из Бухареста в Стамбул. Деньги были спрятаны в обшивке салонов транспортных средств.

По словам начальника таможни Бургаса (юго-восток Болгарии) Стефана Марашева, объем изъятых денежных средств является рекордным за последние десять лет. Ведется следствие.

Напомним, 25 мая в салоне автобуса с турецкой регистрацией, следовавшего из Румынии в Турцию через Болгарию, были обнаружены сумки с незадекларированными 364 250 британскими фунтами и 210 630 евро.

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