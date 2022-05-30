Санкт-Петербург, 30 мая, 2022, 17:17 — ИА Регнум. На стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге проведут спортивные встречи, посвященные 80-й годовщине футбольного матча в блокадном Ленинграде, известного как «матч жизни», сообщили 30 мая в пресс-службе городского комитета по физической культуре и спорту.

John Fischer Футболист

Во вторник, 31 мая, на стадионе «Динамо» состоятся памятные мероприятия, посвященные 80-й годовщине матча в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года. В разное время на поле выйдут команды Суворовского военного училища МВД России и спортивной школы Петроградского района «Динамо» (12:00), детские спортивной школы Петроградского района «Динамо», 2011–2012 год (13:00), команды правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области (16:00).

«В 15:00 мск у памятника футболистам блокадного Ленинграда пройдет торжественно-траурная церемония в память о защитниках блокадного города», — добавили в комитете.

Напомним, 31 мая 1942 года в блокадном Ленинграде на футбольное поле на Крестовском острове вышли команды «Динамо» и Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), предшественница будущего «Зенита». В результате команда «Динамо» победила со счетом 6:0.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на киностудии «Ленфильм» прошли съемки фильма, посвященного тому памятному событию — «Блокадный футбол» режиссера Вагенака Балаяна.