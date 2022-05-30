Москва, , 17:04 — REGNUM 24-летний хорватский центральный полузащитник Никола Моро покинет московское «Динамо» в грядущее летнее трансферное окно. Об этом 30 мая сообщило издание «РБ Спорт».

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

По информации источника, агенты Моро уже ищут для футболиста новый клуб. При этом уход Николы из «Динамо» на правах свободного агента исключен, так как стороны не рассматривают вариант расторжения контракта по обоюдному согласию.

В прошедшем сезоне Никола Моро принял участие в 28-ми турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Никола Моро выступает за «Динамо» с 17 августа 2020 года после перехода из загребского «Динамо» за 8,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.