Москва, 30 мая, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Советская система образования в российские вузы не вернётся, заявил 30 мая заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.

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Комментируя намерение России отказаться от Болонской системы образования, Афанасьев пояснил, что не будет возврата к системе, которая была до развала СССР.

По его словам, планируется формирование «национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа». Эти преимущества необходимо «чётко сформулировать». Но также нужно учесть и «опыт, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях довольно широких международных контактов».

Афанасьев отметил, что «когда мы говорим, что Болонская система в прошлом, мы говорим, что ограничения, которые требовала система, мы оставляем в прошлом, а позитивный опыт мы берём с собой».

Чиновник разъяснил, что новая система образования должна быть ориентированной на национальные интересны, при этом необходимо учитывать международные интересы России, интересы абитуриентов, интересы вузов.

Также Афанасьев добавил, что обучение по двухступенчатой системе, возможно, останется в каких-то сферах — решение будет приниматься отдельно по каждой области образования. При формировании новой системы будут учитываться «потребности зарубежных студентов».