Шеффилд, Великобритания, , 17:14 — REGNUM Голливудский актер Джонни Депп, ожидающий решения присяжных по делу о предполагаемой клевете его бывшей жены Эмбер Хёрд, 29 мая выступил на рок-концерте в северном английском городе Шеффилд, удивив публику. Об этом 30 мая сообщает Reuters.

Джонни Депп Harald Krichel

Депп вышел на сцену вместе с английским гитаристом Джеффом Беком, исполнив серию каверов, включая песню Джона Леннона Isolation, версию которой они совместно выпустили в 2020 году.

Отметим, что присяжные должны собраться для вынесения вердикта во вторник, 31 мая.

Напомним, что судебный процесс между Деппом и Хёрд стал одной из главных тем для обсуждения в США. Согласно данным СМИ, за последний месяц каждая публикация о разбирательстве между актёрами собрала в соцсетях в среднем по 508 взаимодействий (лайков, комментариев и репостов). Это почти в пять раз больше, чем у статей об абортах, и почти в десять раз больше, чем у статей о COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, судебное разбирательство по делу Эмбер Хёрд и Джонни Деппа началось в апреле. Причиной иска на $50 млн стала статья Хёрд, в которой она позиционировала себя как жертву домашнего насилия. Актриса не называла имени своего обидчика, однако указанный временной промежуток совпадает с периодом её отношений с Деппом.

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