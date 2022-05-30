Нижний Новгород, 30 мая, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Из-за строительства новой ветки метрополитена в Нижнем Новгороде придётся снести более 40 зданий — жилых домов, административных построек, магазина, автостанции и других объектов. Об этом говорится в документах, опубликованных мэрией столицы Приволжья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Строительство станции метро

Среди оказавшихся в списке подлежащих сносу строений оказались старинные здания, которые относятся к категории «ценные градоформирующие объекты» и находятся на территории Дома Башкирова и Дοма Чардымοва.

Несмотря на историческую ценность этих зданий, построенных во второй половине XIX века, их всё же могут разрушить ради продления метро — в том случае, если признают неудовлетворительным их техническое состояние.

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