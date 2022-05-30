Ницца, Франция, , 17:00 — REGNUM Заместитель директора по связям с общественностью «Ниццы» Николас Бернард прокомментировал информацию об интересе клуба к 21-летнему атакующему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

ФК «Краснодар»

«Мы не разглашаем информацию о трансферной политике клуба», — цитирует Бернарда издание «Чемпионат».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Эдуард Сперцян принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил четыре желтые карточки.

Текущее соглашение Сперцяна с «быками» рассчитано до 30 июня 2024 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает армянского полузащитника в 3 миллиона евро.