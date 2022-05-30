Казань, 30 мая, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Татарии под влиянием антициклона в конце мая — начале июня ожидается преимущественно сухая погода. По прогнозам региональных метеослужб, в дневное время воздух прогреется до 27 градусов.

Казань

В период с 31 мая по 2 июня в Татарии будет наблюдаться спокойная преимущественно сухая погода. По ночам температура воздуха составит от +5 до +12 ˚С. Утром 31 мая возможен туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В последний день весны воздух прогреется до +19…+24 ˚С, 1 и 2 июня потеплеет до +27 ˚С.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области температура воздуха в начале июня превысит климатическую норму на 2— 3 °С.

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