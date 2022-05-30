Вашингтон, 30 мая 2022, 16:56 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ракетное вооружение, позволяющее наносить удары по территории России, сообщает 30 мая агентство Reuters.
Такое заявление американский президент сделал на фоне продолжающихся поставок оружия нацистской Украине от США и стран НАТО.
Напомним, 21 мая президент США Байден подписал законопроект о предоставлении Киеву военной помощи на общую сумму около $40 млрд.
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