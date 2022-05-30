Вашингтон, 30 мая 2022, 16:56 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ракетное вооружение, позволяющее наносить удары по территории России, сообщает 30 мая агентство Reuters.

Байден
Байден
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Такое заявление американский президент сделал на фоне продолжающихся поставок оружия нацистской Украине от США и стран НАТО.

Напомним, 21 мая президент США Байден подписал законопроект о предоставлении Киеву военной помощи на общую сумму около $40 млрд.

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