Вашингтон, 30 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не планирует поставлять Украине ракетное вооружение, позволяющее наносить удары по территории России, сообщает 30 мая агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Такое заявление американский президент сделал на фоне продолжающихся поставок оружия нацистской Украине от США и стран НАТО.

Напомним, 21 мая президент США Байден подписал законопроект о предоставлении Киеву военной помощи на общую сумму около $40 млрд.