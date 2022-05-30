Нижний Новгород, 30 мая, 2022, 16:56 — ИА Регнум. С 30 мая на базах школ, учреждений дополнительного образования и спорта в Нижнем Новгороде начали работать 188 лагерей. Они смогут принять более 16 тысяч школьников. Об этом сегодня сообщили в департаменте образования.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский лагерь

В департаменте рассказали, что во всех лагерях организовано «двух- или трёхразовое питание, для детей до 10 лет предусмотрен и дневной сон».

«В июне откроются еще семь муниципальных загородных лагерей, заезды туда начнутся со 2 июня. В каждом лагере линейки будут проводиться с поднятием Государственного флага и исполнением Государственного гимна», — уточняет издание НИА «Нижний Новгород».