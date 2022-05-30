Бишкек, 30 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Киргизские воздушные гавани признаны лучшими среди аэропортов стран-участниц СНГ на ежегодном конкурсе ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Манас» сегодня, 30 мая.

Dalerchik Аэропорт Манас. Бишкек

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Среди аэропортов, перевозящих более миллиона пассажиров в год, столичный аэропорт «Манас» стал победителем в номинации «Динамично развивающийся аэропорт».

Аэропорты «Ош» и «Иссык-Куль» стали победителями по итогам работы за 2021 год в номинации «За большой вклад в развитие аэропорта».

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