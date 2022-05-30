Волгоград, 30 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Одним из победителей конкурса «Лидеры России» стал основатель студии по производству мебели Александр Очков из Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе администрации региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Конкурс «Лидеры России»

Предприниматель вошёл в число лучших управленцев в номинации «Бизнес и промышленность». Победители получили образовательные гранты в размере одного миллиона рублей.

С момента старта проекта «Лидеры России» суперфиналистами в разные годы становились 12 жителей Волгоградской области.