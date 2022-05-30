Вашингтон, , 17:09 — REGNUM Молочные компании Австралии и Новой Зеландии выстроились в очередь для сотрудничества с США, которые стараются как можно скорее пополнить пустые полки детским питанием. Ради более эффективной логистики Австралия ослабила свою политику импорта, сообщает 30 мая Reuters.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявку на поставку детского питания в США 30 мая подали новозеландские молочные гиганты Fonterra и a2 Milk, а также частная австралийская компания Bellamy’s Organic.

Ранее другая компания из Австралии Bubs Australia уже заключила соглашение с американским регулятором на поставку не менее 1,25 миллиона банок своей молочной смеси.

На этом фоне 27 мая президент США Джо Байден написал в Twitter: «У меня для вас хорошие новости: 27,5 миллиона бутылочек детской смеси, произведенной австралийской компанией Bubs, прибывают в Соединенные Штаты».