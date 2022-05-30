Вашингтон, 30 мая, 2022, 17:09 — ИА Регнум. Молочные компании Австралии и Новой Зеландии выстроились в очередь для сотрудничества с США, которые стараются как можно скорее пополнить пустые полки детским питанием. Ради более эффективной логистики Австралия ослабила свою политику импорта, сообщает 30 мая Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Заявку на поставку детского питания в США 30 мая подали новозеландские молочные гиганты Fonterra и a2 Milk, а также частная австралийская компания Bellamy’s Organic.

Ранее другая компания из Австралии Bubs Australia уже заключила соглашение с американским регулятором на поставку не менее 1,25 миллиона банок своей молочной смеси.

На этом фоне 27 мая президент США Джо Байден написал в Twitter: «У меня для вас хорошие новости: 27,5 миллиона бутылочек детской смеси, произведенной австралийской компанией Bubs, прибывают в Соединенные Штаты».