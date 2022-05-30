Витебск, Белоруссия, , 16:58 — REGNUM Вопрос о присоединении Сербии к Союзному государству едва ли является серьёзным и актуальным, поскольку данное интеграционное образование, по сути, существует только на бумаге. Все заявленные цели — создание единого политического, экономического, таможенного, военного, валютного и культурного пространства — за четверть века так и не выполнены. Сербии нет смысла вступать в этот «союз». Такое мнение 30 мая высказала корреспонденту ИА REGNUM сопредседатель оргкомитета белорусского движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Сербия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Политик отметила принципиальную разницу между Сербией и Белоруссией. «Сербия, несмотря на беспрецедентное давление Запада, несмотря на отсутствие общей границы, не стесняется открыто заявлять, что сербы — это «балканские русские». Не стесняется открыто говорить о любви к России, причислять себя к русской цивилизации. Белоруссия же, напротив, нарочито демонстрирует независимость от России, выпячивая мнимые непохожесть, отдельность и самость. Ищет, говоря словами белорусского президента, «отличия от русских», развивая «хороший» национализм. Это проявляется и в «своей» символике Победы, и в противодействии Бессмертному полку», — заявила Мирсалимова.

По её мнению, от сотрудничества с Россией Сербия получила выгоды и преференции. К примеру, цена на российские энергоносители втрое ниже общеевропейской. Сербы это ценят. Белоруссию же каждый раз приходится «принуждать к интеграции», хотя преференции у неё ещё более существенные: открытые рынки, кредиты и прочее.

«Уверена, по итогу российской спецоперации на Украине в российском обществе произойдёт пересмотр отношения к постсоветским республикам. Станет понятно, кто был настоящим, а не декларируемым союзником», — заключила белорусский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, сербский президент Александр Вучич 6 мая заявил, что стратегический путь его страны направлен в Евросоюз, однако Сербия не будет под давлением и вопреки собственным интересам изменять отношение к партнёрам на Востоке.