30 мая 2022 | Время чтения 4 мин

Иван Коновалов, Наталья Стрельцова, , 22:09 — REGNUM 28 мая в выставочном центре «Крокус Сити Холл» состоялась 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала RU. TV. По заявлению самих организаторов, зрителям было представлено главное музыкальное событие весны. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие в надежде увидеть просветление на российской эстраде.

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Премия телеканала началась привычно: звездные гости в неторопливом темпе, отвечая на вопросы прессы, прошлись по ковровой дорожке по пути до концертного зала. Сильнее всех отличился самый непримечательный (на фоне пестрых одеяний звезд эстрады) в своем образе гость мероприятия актер Стивен Сигал, который в сопровождении охраны посторонился лишних слов и, будто не замечая раздутой помпезности премии, пробежал мимо прессы, устремившись в зал.

Стивен Сигал Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Остальным же было указано на околочасовую прогулку по розовой дорожке, после которой на лицах приглашенных артистов и актеров зафиксировалось выражение исполненного долга. Молодой контингент эстрады (рэпер Молодой Платон, блогер Катя Адушкина, Ваня Дмитриенко и т.д.) играл роль шута, добавлявшего мероприятию живости. А такие богатые в своем опыте, несмотря на возраст, артисты как Dava, Мот, Zivert, Niletto и Anna Asti выделяли следующую категорию гостей: музыканты, выбравшие раннюю старость и деньги в погоне за судьбами Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Максима Галкина.

Ваня Дмитриенко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Burito Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Виктория Дайнеко Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Митя Фомин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексей Чадов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM MARGO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анастасия Шамара, ФЕЙГИН, DAASHA, Никита Киоссе Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Станислав Ярушин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Катя Адушкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Настало время перемен: это видно не только по заголовкам прессы, но и по тому, что происходит в государственных кадрах, бизнесе, международных отношениях и к этому числу также стоит относить культуру. В российский политике последних 30 лет, возможно, стало принято ставить культуру на задворки важных проблем, упуская тот факт, что это влияет на массы, на умы, на молодежь.

Культурной политике времен Советского Союза стоит отдать должное: несмотря на цензуру, которой так боится современное поколение лишь заслышав термины термины «коммунизм» и «советская власть», именно она сохраняла жесткий ценз того, что потом шло в массы. Фильмы, музыка, изобразительное искусство и прочее — всё из этого проходило отбор и если не государственный, то народный, например, в случае таких исполнителей, как Владимир Высоцкий или группа «Кино». Шлак априори не мог стать частью культурной жизни советского человека, его не пропускала либо комиссия, либо глава государства.

ZAUR & MEIRINKITO Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Группа «Фабрика» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Александра Морозова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Елена Борщева с супругом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мария Погребняк Наталья Стрельцова © ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Виолетта Чиковани Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юрий Николаев Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Что же происходит сейчас? За долгие годы эстрада настолько отдалилась от реальности, что когда приходит момент доказать, что в культуре у нас не все потеряно, происходит провал по причине банальной неосведомленности. Русская музыка есть и будет существовать, но пока в неведении масс и только за счет тех, кто способен её увидеть и поддержать.

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дмитрий Красилов Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Seville (Artik&Asti) и Ольга Серябкина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Виктор Дробыш с супругой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Asti Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ксения Бородина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мари Краймбрери Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анна Семенович Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Инна Маликова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Анна Семенович и Слава Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Давид Манукян Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Самопровозглашенная в своем патриотизме Русская музыкальная премия, закрывая глаза на достойные таланты отечественной сцены, на тех, про кого можно сказать «это русская музыка», потакает бессмертию героев продюсерской эстрады. Потакает тем, кто не подпускает настоящих музыкантов к массовой аудитории и предпочитает творчеству деньги.

Кистина Орбакайте. 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Zivert Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Полина Гагарина. 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Полина Гагарина. 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алла Довлатова с дочкой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Максим Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Анатолий Цой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Юлия Ковальчук Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Денис Клявер с супругой Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Хабиб Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Жасмин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Galibri & Mavik Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Группа «Земляне» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Константин и Ольга Андрикопулос Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Объявлены лауреаты музыкальной премии RU. TV