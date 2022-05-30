Иван Коновалов, Наталья Стрельцова,
30 мая 2022, 22:09 — REGNUM 28 мая в выставочном центре «Крокус Сити Холл» состоялась 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала RU. TV. По заявлению самих организаторов, зрителям было представлено главное музыкальное событие весны. Корреспондент ИА REGNUM посетил мероприятие в надежде увидеть просветление на российской эстраде.
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Премия телеканала началась привычно: звездные гости в неторопливом темпе, отвечая на вопросы прессы, прошлись по ковровой дорожке по пути до концертного зала. Сильнее всех отличился самый непримечательный (на фоне пестрых одеяний звезд эстрады) в своем образе гость мероприятия актер Стивен Сигал, который в сопровождении охраны посторонился лишних слов и, будто не замечая раздутой помпезности премии, пробежал мимо прессы, устремившись в зал.
Стивен Сигал
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Остальным же было указано на околочасовую прогулку по розовой дорожке, после которой на лицах приглашенных артистов и актеров зафиксировалось выражение исполненного долга. Молодой контингент эстрады (рэпер Молодой Платон, блогер Катя Адушкина, Ваня Дмитриенко и т.д.) играл роль шута, добавлявшего мероприятию живости. А такие богатые в своем опыте, несмотря на возраст, артисты как Dava, Мот, Zivert, Niletto и Anna Asti выделяли следующую категорию гостей: музыканты, выбравшие раннюю старость и деньги в погоне за судьбами Филиппа Киркорова, Николая Баскова и Максима Галкина.
Ваня Дмитриенко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Burito
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виктория Дайнеко
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Митя Фомин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алексей Чадов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
MARGO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Анастасия Шамара, ФЕЙГИН, DAASHA, Никита Киоссе
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Станислав Ярушин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Катя Адушкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Настало время перемен: это видно не только по заголовкам прессы, но и по тому, что происходит в государственных кадрах, бизнесе, международных отношениях и к этому числу также стоит относить культуру. В российский политике последних 30 лет, возможно, стало принято ставить культуру на задворки важных проблем, упуская тот факт, что это влияет на массы, на умы, на молодежь.
Культурной политике времен Советского Союза стоит отдать должное: несмотря на цензуру, которой так боится современное поколение лишь заслышав термины термины «коммунизм» и «советская власть», именно она сохраняла жесткий ценз того, что потом шло в массы. Фильмы, музыка, изобразительное искусство и прочее — всё из этого проходило отбор и если не государственный, то народный, например, в случае таких исполнителей, как Владимир Высоцкий или группа «Кино». Шлак априори не мог стать частью культурной жизни советского человека, его не пропускала либо комиссия, либо глава государства.
ZAUR & MEIRINKITO
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Группа «Фабрика»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Александра Морозова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Елена Борщева с супругом
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мария Погребняк
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виолетта Чиковани
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юрий Николаев
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Что же происходит сейчас? За долгие годы эстрада настолько отдалилась от реальности, что когда приходит момент доказать, что в культуре у нас не все потеряно, происходит провал по причине банальной неосведомленности. Русская музыка есть и будет существовать, но пока в неведении масс и только за счет тех, кто способен её увидеть и поддержать.
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Дмитрий Красилов
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Seville (Artik&Asti) и Ольга Серябкина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Виктор Дробыш с супругой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Asti
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ксения Бородина
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Мари Краймбрери
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Анна Семенович
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Инна Маликова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Анна Семенович и Слава
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Давид Манукян
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Самопровозглашенная в своем патриотизме Русская музыкальная премия, закрывая глаза на достойные таланты отечественной сцены, на тех, про кого можно сказать «это русская музыка», потакает бессмертию героев продюсерской эстрады. Потакает тем, кто не подпускает настоящих музыкантов к массовой аудитории и предпочитает творчеству деньги.
Кистина Орбакайте. 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Zivert
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Полина Гагарина. 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Полина Гагарина. 11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алла Довлатова с дочкой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Максим
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Анатолий Цой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Юлия Ковальчук
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Денис Клявер с супругой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Хабиб
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Жасмин
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Galibri & Mavik
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Группа «Земляне»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Константин и Ольга Андрикопулос
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
11-я церемония Русской музыкальной премии телеканала Ru.Tv в «Крокус Сити Холл»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
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