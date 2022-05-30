Копенгаген, , 16:48 — REGNUM В рублях датская компания Ørsted платить за газ отказывается, сообщили 30 мая в её пресс-службе. Она предполагает, что, весьма вероятно, останется без российского газа.

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В своём сообщении руководство компании поясняет, что от неё «Газпром экспорт» требует перехода на новые условия расчёта — в рублях. Датчане считают, что подобных юридических обязательств у них перед российским поставщиком нет.

Компания указывает на то, что не раз информировала «Газпром экспорт» о своей позиции, то есть о том, что не будет рассчитываться за газ в рублях.

«Крайний срок оплаты — 31 мая, и Ørsted продолжит платить в евро, — сообщили в компании. — Таким образом, существует риск, что «Газпром экспорт» прекратит поставлять газ Ørsted».

Руководство Ørsted добавило, что воспримет отказ поставлять ей газ как «нарушение договора».

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