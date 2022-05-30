Вашингтон, 30 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. США и КНР намерены организовать первую личную встречу министров обороны двух стран на полях конференции в Сингапуре, сообщает 30 мая газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.

Iecs США против Китая

По утверждению издания, встреча может состояться в июне текущего года.

«Китай и США работают над организацией первой личной встречи своих высших военных чиновников на полях конференции в Сингапуре с июне на фоне растущей напряженности из-за Тайваня», — сообщает издание.

При этом уточняется, что шеф Пентагона Ллойд Остин посетит форум «Шангри-ла диалог» который будет проводиться 10–12 июня. Визит министра обороны Китая Вэй Фэнхэ на форум официально не заявлялся, но газета утверждает, что глава военного ведомства КНР намерен там присутствовать.

Кроме того, шеф Пентагона Остин ранее также заявил, что надеется в июне встретиться с Вэй Фэнхэ в рамках форума «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.