Москва, , 16:43 — REGNUM Агент 25-летнего атакующего полузащитника «Лилля» и сборной Турции по футболу Юсуфа Языджи Адам Чебеджи прокомментировал будущее футболиста в московском ЦСКА.

ФК ЦСКА

«Между Юсуфом и ЦСКА нет никаких проблем. Мы ожидаем, что ЦСКА и «Лилль» договорятся как можно скорее. Юсуф хочет отдохнуть и сконцентрироваться на следующем сезоне», — цитирует Чебеджи издание «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Юсуф Языджи принял участие в десяти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами, из которых три — с пенальти.

На данный момент трансферная стоимость Юсуфа Языджи, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 15 миллионов евро.