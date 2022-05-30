Астрахань, , 16:43 — REGNUM Начальник Астраханской таможни Ильдар Саидов признан виновным в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере, сообщил 30 мая «Интерфакс» со ссылкой на данные ФСБ.

Антонио Манчини. Таможня (фрагмент). 1877

Саидова обвинили в превышении полномочий из-за арестованного судом в 2019 году судна «Генрих Гасанов» ООО «Судоремонтное предприятие «Альянс-Шиппинг». Глава таможни дал письменное распоряжение на отход судна в Иран, хотя не имел для этого полномочий. В 2020 года он получил более двух миллионов рублей за общее покровительство и ускорение таможенных операций для ООО «Сан Лайт-Астрахань».

Суд приговорил Саидова к семи годам колонии строгого режима и штрафу в размере более десяти миллионов рублей.

Генерал-майор таможенной службы Ильдар Саидов был назначен начальником Астраханской таможни в конце января 2017 года. Обвинение было предъявлено 16 марта 2021 года.