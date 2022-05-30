Пенза, 30 мая, 2022, 16:42 — ИА Регнум. В Пензе 85-летняя женщина пострадала от мошенницы, с которой познакомилась на улице. Во время разговора выяснилось, что на пожилую горожанку наложена порча. Злоумышленница предложила свою «помощь» и потребовала оплатить услуги, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Михаил Врубель. Гадалка. 1895

Со слов пострадавшей, по дороге в магазин у нее завязался разговор с незанкомкой, которая спросила о нахождении ближайшего детского сада. Во время беседы пенсионерка узнала от новой знакомой, что на нее наложена порча. Чтобы ее снять, потребуется принести из дома все деньги и золотые изделия.

Пострадавшая поверила и принесла 400 тыс. рублей, а также украшения. Незнакомка сложила все в носок и провела якобы магический обряд. Отвлекая внимание пенсионерки, она подменила носок и положила его в сумку заявительнице. По словам «целительницы», деньги и украшения женщина сможет забрать только через сутки, иначе обряд потеряет силу. Дома горожанка засомневалась в случившемся, достала из сумки носок и обнаружила, что вместо денег и золота в нем была бумага.

По приметам сотрудники полиции задержали на территории города Тамбова жительницу Краснодарского края 1977 года рождения, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Задержанная во всем созналась и раскаялась. Подозреваемая заключена под стражу. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

ИА REGNUM напоминает, в Кемерове на остановке к 23-летней женщине подошла гадалка и предложила свои услуги. Незнакомка сообщила о порче. Для ее снятия понадобилась монета и купюра. Увидев золотое кольцо на руке девушки, гадалка заявила, что все зло в нем.

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