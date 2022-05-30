Белгород, 30 мая, 2022, 16:46 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь в пункт временного размещения беженцев с Украины направила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 30 мая в пресс-службе администрации Белгорода.

Пресс-служба администрации Белгорода Гуманитарная помощь беженцам

Груз на сумму более четырёх миллионов рублей доставлен в рамках акции «Детям — в руки». В белгородский пункт привезли 20 тонн одежды, товаров личной гигиены, детского питания, оборудования для игровых комнат, а также велосипеды, самокаты и инвалидные коляски. Запрос поступил от АНО «Центр развития социальных проектов».

Помощь получат более 400 детей, прибывших на территорию России из областей Украины, где проводится специальная военная операция, а также их родители.