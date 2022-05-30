Обнинск, Калужская область, 30 мая 2022, 18:05 — REGNUM Учёные из разных городов России соберутся в Обнинске Калужской области на конференцию в области физики ядерных установок — «Нейтроника», которая пройдёт с 31 мая по 3 июня. Мероприятие приурочено к 60-летию физического пуска критического стенда БФС-1 в Физико-энергетическом институте имени А. И. Лейпунского. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на председателя программного комитета конференции Андрея Гулевича.
На конференции российских физиков-ядерщиков запланирована работа семи секций и конкурс молодых учёных.
Читайте ранее в этом сюжете: Энергетика будущего зеленеет реакторами на быстрых нейтронах