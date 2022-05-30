Вашингтон, , 16:56 — REGNUM Страны Большой семерки осудили последнее испытание межконтинентальной баллистической ракеты, проведенное в Северной Коре, также призвав все страны — члены ООН выступить с осуждением Пхеньяна, сообщает 30 мая Reuters.

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«Мы крайне обеспокоены возмутительным количеством испытаний баллистических ракет, которые обладают все более продвинутыми системами во всех диапазонах», — заявили министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая Индо-Тихоокеанское командование ВС США заявило, что американские военные осведомлены о последних испытаниях КНДР. В командовании отметили, что «традиционно осуждают» подобные действия Северной Кореи, однако не видят в них непосредственной угрозы для США и их союзников.

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