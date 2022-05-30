Москва, , 16:38 — REGNUM Законопроект, направленный на создание инвестиционно привлекательной среды для инвесторов в федеральной территории «Сириус», внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Александром Жуковым, передает корреспондент ИА REGNUM 30 мая.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Предлагается установить, что на территории инновационного научно-технологического центра «Сириус» создается специальный административный район.

Принятие закона позволит администрации федеральной территории «Сириус» привлечь к участию в формировании ее научно-технологической инфраструктуры компании, осуществляющие деятельность в высокотехнологичных и наукоемких отраслях экономики.

Ранее Госдума во втором чтении и в третьем приняла закон о налогообложении компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на острове Русский (Приморский край) и острове Октябрьский (Калининградская область).

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