Санкт-Петербург, , 16:47 — REGNUM В рамках второго этапа новой модели транспортного обслуживания в Санкт-Петербурге с 1 июня 2022 года на дороги города выйдут почти 700 современных автобусов, анонсировали 30 мая в комитете по транспорту Северной столицы.

Автобус. Городской общественный транспорт Петербурга Пресс-служба СПб ГУП «Пассажиравтотранс»

Ранее ИА REGNUM сообщало, что начатая в апреле текущего года транспортная реформа должна полностью ликвидировать коммерческие маршруты. Вместо них перевозить горожан и туристов будет современный общественный транспорт, который активно обновляется и пополняется. Во всех маршрутах будут принимать к оплате все виды проездных билетов, включая льготные.

В среду, 1 июня, начинается второй этап новой модели транспортного обслуживания пассажиров.

«На 94 городских маршрута в течение месяца выйдут 693 современных автобуса», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, что третий и последний этап новой модели начнется 1 июля 2022 года.

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