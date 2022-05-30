Ростов-на-Дону, 30 мая, 2022, 16:54 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону по подозрению в убийстве мальчика, тело которого было обнаружено в реке Темерник, задержан отец. С ним работают следователи.

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Как сообщает ряд телеграм-каналов, 32-летний уроженец Нальчика утверждает, что мальчик якобы скончался, а он, испугавшись тюрьмы, утопил тело ребёнка в реке. Выяснилось также, что предполагаемый убийца постоянно избивал сына шнуром. На теле мальчика остались шрамы.

У неработающего отца есть судимость за наркотики. Следователи выясняют местонахождение матери мальчика.