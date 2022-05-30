Кострома, , 17:09 — REGNUM Население Костромской области уменьшилось на 13% за период с 2010 по 2021 год. Об этом со ссылкой на предварительные итоги последней Всероссийской переписи населения сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Тревожное соседство Наталья Диева © ИА REGNUM

Всего в конце 2021 года в регионе проживали 581 тыс человек, область занимает последнее место по количеству жителей в ЦФО.

За 11 лет изменилось соотношение городского и сельского населения. Больше людей уехали жить в райцентры. Так, если в 2010 году в сёлах проживали 30% костромичей, то сейчас — уже 26,3%. В соседней Ярославской области численность сельского населения напротив, выросла на 1,1%.

Подробная информация с переписи и возрасте, образовании, миграции населения, условиях его жизни будет опубликована Росстатом позднее.

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