Подгорица, , 16:32 — REGNUM С 23 по 29 мая в Черногорию въехало 1722 человека с Украины, а за тот же период страну покинули 1586 украинцев, сообщили в МВД Черногории.

Украина Ольга Шклярова, ИА REGNUM

С 23 февраля по 29 мая в Черногорию въехало 22 492 человека с Украины, а выехало 14 950 человек.

С 23 по 29 мая за временной защитой обратились 197 человек с Украины. С начала применения Решения о временной защите (14 марта 2022 г.) по 29 мая 2022 г. было подано 2530 ходатайств о предоставлении временной защиты, из них 1771 совершеннолетних (1345 женщин и 426 мужчин) и 759 несовершеннолетних с Украины.

Всего одобрено 434 заявки на временную защиту.