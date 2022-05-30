30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что советник украинского главы МВД Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста с Украины за 3-5 тысяч долларов США.

Оксана Переможенко, , 18:06 — REGNUM Советник главы МВД Украины Виктор Андрусив предложил выпускать мужчин призывного возраста из страны за 3-5 тысяч долларов США. Об этом чиновник написал 30 мая в своем телеграм-канале.

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«Я предлагаю сделать страховой взнос, например, три — пять тысяч долларов и свободный выезд для того, кто его внес. В любом случае тотальный запрет вредит нам еще больше. Много лет именно средства заробитчан (так на Украине называют граждан страны, уехавших на заработки за границу — О. П.) спасали нашу экономику, и сейчас это особенно важно», — написал он.

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Новость обсудили в социальных сетях.

«Правильно, а то все равно все выезжают (за те же деньги), а так все легально, да и деньги нужным людям в карман пойдут», — с сарказмом написал Vlad.

«Это все Порошенко создал прецедент…» — смеется Natalia V.

«Ну реально, не свою страну грабят, а для своей страны грабят! Для своей звёздно-полосатой страны, или куда они там все на ПМЖ собрались?» — спросила Yanka L.

«Законный отжим денег», — иронизирует один из участников обсуждения.

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«Погодите, постойте, а как же святой безвиз? А как же «захотел и поехал, и не надо 200 евро за визу платить»? Это что, майданили, майданили и не выймайданили?» — с юмором поинтересовался Ярослав Ю.

«Да, придется украинским пограничникам занижать свои ставки за пропуск мужиков призывного возраста. Бедолаги, как же они теперь выживать будут?» — смеется Vалентина.

«Откуда они черпают свои идеи?» — недоумевает Anna.

«Ну и новость. А до этого как мужчины призывного возраста выезжали с Украины в Европу? Не за деньги ли? Или это другое? Это не в карман таможеннику, а в карман депутатам?» — задалась вопросом Татьяна А.

«Простой народ, не имеющий таких денег, значит, на убой погонят, а богатенькие — на выезд», — отметила Marina L.

«Их давно так выпускают, решили легализовать?» — спросил Dp_wood.

«Ничего личного, просто бизнес. Бизнес по-украински», — с сарказмом добавил Дмитрий.

«Даже не удивлён таким бесчеловечным разделением общества. А как быть тем, у кого нет этих денег? Бедных, значит, под танки, а богатенькие пусть едут? И это официальное предложение! Во бред…» — прокомментировал новость Дмитрий Р.

«Это называется коррупция в законе. Есть мани, езжай дальше. Нет мани — будешь пушечным мясом. И так они победят», — с сарказмом написал Илья В.

«Правильно: всё равно за взятку выезжают, а так всё в казну, ну или как получится…» — написала Светлана К.

«Кому война, а кому мать родна…» — напомнил поговорку Сева Б.

«Если бардак нельзя остановить, его надо возглавить! Всё правильно. Всё равно за взятку уезжают. Пусть платят в казну уж. Заодно со всех уехавших ещё денег взять», — добавил Sergei K.

«Дурак, Андрусив… $3-5 тыс — это выезд. А въезд надо сделать $10 тыс. Скоро период летнего отдыха у добрых европейцев закончится и начнется долгожданный возврат патриотов в любимую нэньку. Вот возвратный взнос будет бодрить уезжающих», — с сарказмом отметил один из участников обсуждения.

«У кого эти деньги были, их уже нет на Украине…» — предположила Yulia.

«В Верховной Раде голодать не хотят», — подытожил Андрей Ж.