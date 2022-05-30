Москва, , 16:32 — REGNUM На фоне санкций Россия намерена расширять торгово-экономическое сотрудничество с Казахстаном. Об этом 30 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В качестве приоритетной задачи мы рассматриваем в том числе с расширение торгово-экономического сотрудничества с Казахстаном. В прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень и превысил 25 млрд долларов», — заявил Мишустин.

По его словам, по итогам первого квартала текущего года его объём вырос ещё на 12,5% по сравнению с аналогичным 2021 года и составил около 5,8 млрд долларов