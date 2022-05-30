Мадрид, , 16:31 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско 30 мая объявил о своем уходе из испанского клуба после истечения сроков контракта. Текущее соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Иско Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Спасибо всем, до встреча. Да здравствует Мадрид», — написал Иско в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне Иско принял участие в семнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Эльче» и «Мальорки».

Иско перешел в «Реал» 1 июля 2013 года из «Малаги» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.