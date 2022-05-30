Мадрид, 30 мая, 2022, 16:31 — ИА Регнум. 30-летний атакующий полузащитник мадридского «Реала» Иско 30 мая объявил о своем уходе из испанского клуба после истечения сроков контракта. Текущее соглашение футболиста со «сливочными» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Иско

«Спасибо всем, до встреча. Да здравствует Мадрид», — написал Иско в своих социальных сетях.

В прошедшем сезоне Иско принял участие в семнадцати матчах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами в ворота «Эльче» и «Мальорки».

Иско перешел в «Реал» 1 июля 2013 года из «Малаги» за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость испанского полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 7,5 миллиона евро.