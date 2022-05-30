Москва, , 16:30 — REGNUM Несмотря на санкционную войну, в России удалось сохранить стабильность макроэкономики. Об этом 30 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля. Активно занимаемся новых производственных, логистических цепочек. Формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов», — заявил Мишустин.