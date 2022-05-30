Москва, 30 мая, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Несмотря на санкционную войну, в России удалось сохранить стабильность макроэкономики. Об этом 30 мая заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Несмотря на развязанную против нас санкционную войну, мы обеспечили стабильность экономики, сбалансированность курса рубля. Активно занимаемся новых производственных, логистических цепочек. Формируем соответствующие условия для реализации перспективных проектов», — заявил Мишустин.