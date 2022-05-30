Бишкек, , 16:29 — REGNUM Турция не способна быть гарантом безопасности Центральной Азии, в роли которого сейчас выступают ОДКБ и ШОС. Об этом заявил директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо» Игорь Шестаков, передаёт «Region. kg».

Турция

«Анкара пока не готова к этой роли из-за отсутствия необходимых ресурсов. Чтобы там не говорили пиарщики проекта «Туран». По факту же военная составляющая проекта «Туран» не может конкурировать с нынешними Россией и Китаем», — констатировал он.

Политолог отметил, что основных причин тому сразу несколько. Первой из них является продолжающая ухудшаться ситуация в турецкой экономике. А вторая заключается в том, что ранее Турция никогда не была гарантом безопасности соседних регионов.

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«Одним из реальных показателей военного сотрудничества стран Центральной Азии остаются январские события в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к ОДКБ, а не к Турции», — подчеркнул он.

Также Шестаков акцентировал внимание на том, что Турция является членом НАТО.

«И если Анкара в 90-х годах была проводником интересов НАТО в Центральной Азии, то сейчас мы видим очевидные трения между членами этой организации. Кроме того, Турция в своем стремлении стать лидирующей силой в Центральной Азии не является самостоятельным игроком. Анкару в ее политической деятельности в регионе связывают с Лондоном и Вашингтоном», — резюмировал эксперт.

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